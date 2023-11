Pokazali słabość Rosjan. Kolejne systemy S-400 przestały istnieć

S-400 Triumf (w kodzie NATO: SA-21 Growler) to system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej opracowany przez biuro konstrukcyjne Ałmaz, którego korzenie sięgają końcówki lat 80. ubiegłego wieku. Opracowano go z myślą o niszczeniu celów powietrznych. Podstawowym zdaniem S-400 jest przechwytywanie samolotów oraz śmigłowców, ale też pocisków balistycznych (w tym międzykontynentalnych pocisków z głowicami jądrowymi w końcowej fazie ich lotu) i mniejszych dronów. W zależności od użytego pocisku zasięg operacyjny wyrzutni wynosi od 40 km (9M96 o wadze ok. 350 kg) do nawet 380 km (40N6E ważące ok. 1800 kg). Broń może jednocześnie razić 36 celów.