Rosjanie sami się przyznali. Nie wiedzą, jak się bronić

Rosyjska Flota Czarnomorska od miesięcy jest w coraz gorszym stanie . Wynika to przede wszystkim z regularnych ataków przeprowadzanych przez siły zbrojne Ukrainy, które skutecznie eliminują kolejne okręty należące do Rosjan .

To jednak nie jedyny powód, dla którego marynarka wojenna Federacji Rosyjskiej ma coraz to większe problemy. Proces budowy okrętu lub ewentualnej naprawy uszkodzonych jednostek pochłania zwykle o wiele więcej czasu niż ma to miejsce w przypadku prac prowadzonych wobec sprzętu lądowego. Z tego też powodu każdy zniszczony lub zepsuty okręt należący do Floty Czarnomorskiej jest niemożliwy do zastąpienia w krótkim czasie.