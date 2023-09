"Jeśli mówimy o terytorium od Zaporoża do Łymanu, to na niektórych odcinkach frontu mamy w powietrzu 250-300 dronów jednocześnie" – oznajmił Pawłenko.

Jak podkreślił, większość zagranicznych ekspertów jeszcze w 2022 r. nie przewidywała tak masowego zastosowania dronów we współczesnej wojnie. Ich popularność można jego zdaniem uzasadnić stosunkowo niewielkim kosztem produkcji oraz dużą funkcjonalnością. Doniesienia wpisują się w ostatnie sugestie o zmianie rosyjskiej strategii i odchodzeniu do stosowania rakiet na rzecz bezzałogowych statków powietrznych .

Wcześniej Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o strąceniu 12 wypuszczonych przez wojska rosyjskie dronów Shahed-136 i Shahed-131 oraz jednego drona nieustalonego typu. Shahed-136 i Shahed-131 to drony irańskiej produkcji, które od dawna są wykorzystywane przez Rosjan. Często służą im jako narzędzia terroru do ataku na obiekty i ludność cywilną.

Są w stanie osiągać prędkość do ok. 190 km/h i przenosić ładunki wybuchowe o wadze ok. 40 kg (Shahed-136) i ok. 15 kg (Shahed-131). Portal Defense News ustalił, że Rosjanie w zamian za za parę tys. tych dronów przekazali Iranowi ponad 60 samolotów Su-35. Ostatnio Moskwa podjęła starania, aby móc produkować drony Shahed na terytorium Rosji. Zdaniem ukraińskiego wywiadu może to spowodować, że ataki z ich udziałem będą jeszcze częstsze.