Rekordowy rozbłysk wywołał słoneczne tsunami. Może uderzyć w Ziemię

Rozbłysk, które słońce pożegnało ziemski rok jest rekordzistą, ale tytułu ten najprawdopodobniej szybko straci. Ostatnie porównywalne tego typu zjawisko miało miejsce w połowie grudnia. Słońce wyemitowało wtedy rozbłysk słoneczny klasy X2 . Obecnemu astronomowie przypisują klasę X5, co oznacza, że był kilkadziesiąt razy silniejszy.

Te drastyczne zjawiska nie są jednak anomalią. 25. cykl słoneczny dobiega końca, a gwiazda Układu Słonecznego zbliża się do maksimum swojej aktywności. Prowadzone od dekad obserwacje pozwalają prognozować, że w najbliższych miesiącach na powierzchni Słońca pojawiać się będzie coraz więcej plam słonecznych , skłonnych do ekstremalnych wybuchów.

Ich efektem są rozbłyski słoneczne, a te klasy X należą do najsilniejszych i najrzadszych. Słońce emituje je zaledwie kilkadziesiąt razy w jednym cyklu słonecznym i nasilają się one w momentach szczytowej aktywności. W takim właśnie stanie jest nasza gwiazda, a obserwowane obecnie potworne rozbłyski są tego potwierdzeniem.

Rozbłyski klasy X mogą mieć niszczycielskie skutki. Są dawką silnego promieniowania i docierając do Ziemi są w stanie zakłócić sygnał radiowy, uszkodzić systemy satelitarne oraz infrastrukturę energetyczną. Żeby uderzenie było wyjątkowo dotkliwe, rozbłysk musi być jednak skierowany bezpośrednio ku naszej planecie.

Tym razem tak nie było i chociaż promieniowanie rozbłysku było silnie odczuwalne, to nie niszczące. Spowodowało 60 – minutowy blockout systemów radiowych.

To jednak nie koniec, ponieważ rozbłyskom klasy X zazwyczaj towarzyszy koronalny wyrzut masy słonecznej (CME). Jest to chmura plazmy, którą silna erupcja dosłownie wyrywa z powierzchni słońca. Jej cząsteczki pędzą przestrzeń kosmiczną i jeśli dosięgną Ziemi, dochodzi do burzy geomagnetycznej.