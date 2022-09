Silne rozbłyski na Słońcu? Plama słoneczna zwiększa swoją aktywność

Serwis Space Weather informuje o potencjalnie niebezpiecznej plamie słonecznej AR3089, która przez wiele dni nie wykazywała większej aktywności. Już wkrótce może się to zmienić, bo AR3089 wytwarza pole magnetyczne klasy delta, co w efekcie może doprowadzić do powstania rozbłysków klasy X. Co to oznacza?