Przyłapali rogatą kometę. Zbliży się do Ziemi w "diabelskiej" formie

O istnieniu komety 12P/Pons-Brooks astronomie wiedzą od ponad 200 lat. Po raz pierwszy zauważono ją w 1812 roku. Od tego czasu dowiedzieliśmy się, że ma rozmiary słynnej komety Halleya (około 30 km średnicy) i odwiedza Układ Słoneczny co 71 lat. Jej cechą charakterystyczną są jednak spektakularne erupcje.

Ostatecznie wracają na swoje miejsce, ale przez kilka dni 12P Pons-Brooks wyposażona jest charakterystyczne rogi. Niektórzy astronomowie porównują ją w tym czasie do statku kosmicznego z Gwiezdnych Wojen. To fascynujący widok, któremu pikanterii dodaje fakt, że kometa zbliża się do Ziemi. Wiosną 2024 roku przez kilkadziesiąt dni będą duże szanse, że zobaczymy ją gołym okiem. W tym czasie będzie ona szczególnie jasna, bo blasku będą dodawać jej będą erupcje.