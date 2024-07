Rekordowe zamówienie na rosyjski uran. To początek końca rosyjskiej dominacji

Choć w skali globu największym eksporterem uranu jest Kazachstan, a czołowe miejsca zajmują – obok Australii czy Kanady – m.in. Namibia czy Niger, to inne kraje rozdają karty na międzynarodowym rynku. Wynika to z faktu, że uran, a w zasadzie jego ruda, jest tylko surowcem, niewiele różniącym się od innych bogactw naturalnych, eksploatowanych przez przemysł wydobywczy.

Po wydobyciu z ziemi ruda uranu przechodzi proces obróbki, w wyniku którego powstaje półprodukt o nazwie yellowcake. W jego skład wchodzi nierozszczepialny izotop U-238 (99,3 proc.) i rozszczepialny U-235, a także śladowe ilości izotopu U-234. Początkowo procentowy udział U-235 ogranicza się do ok. 0,7 proc . Aby uran nabrał ceny i znaczenia, konieczne jest podniesienie tej wartości, znane jako wzbogacanie uranu.

Produktem ubocznym tego procesu jest U-238, czyli uran zubożony. Ze względu na dużą gęstość to właśnie on jest wykorzystywany w pancerzach specjalnych czołgów Abrams czy w niektórych rodzajach amunicji, gdzie z uranu formuje się m.in. penetratory pocisków przeciwpancernych .

Choć propagandyści Putina mogą świętować sukces, wygląda na to, że w kwestii zaopatrywania Ameryki w uran to ich łabędzi śpiew. Surowcowe uzależnienie wolnego świata od państw, którym nie po drodze z liberalną demokracją, jest faktem, ale ponad dwa lata rosyjskich ataków na Ukrainę okazało się czasem wystarczająco długim, by zmiany w łańcuchach logistycznych zaczęły działać. Dotyczy to także uranu.