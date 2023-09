Polska przekazała Rosji materiał na bomby atomowe. W 2016 roku wysłaliśmy 750 kg uranu

Polska jest jednym z państw, które – na mocy Programu Redukcji Zagrożeń Globalnych (GTRI) – zobowiązały się zwracać zużyte paliwo jądrowe do kraju producenta. Oznacza to, że zużyte paliwo z polskiego reaktora Maria musi trafić do Rosji. Do tej pory przekazaliśmy setki kilogramów uranu.