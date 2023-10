Putin dał czas do 2027. Rosja ma 4 lata na zbudowanie stacji kosmicznej

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest już tworem dosyć leciwym i mimo tego, że zawdzięczamy jej całą masę odkryć naukowych, to już niebawem przyjdzie jej czas i będzie musiała zostać zdeorbitowana. NASA podaje, że najprawdopodobniej nastąpi to w 2031 roku, a szczątki, których nie spali wejście w atmosferę, opadną do wód Południowego Pacyfiku.