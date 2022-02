NASA mówi o końcu ISS. Stacja trafi na "cmentarzysko statków kosmicznych"

Pod koniec 2021 roku NASA ogłosiła decyzję administracji prezydenta Joe Bidena o przedłużeniu eksploatacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej o kilka kolejnych lat. Początkowo ISS miała zakończyć swoją pracę w 2024 roku, ale ostatecznie nastąpi to w 2030 roku.

Pomimo licznych obaw dotyczących stanu i bezpieczeństwa stacji, NASA przekonuje, że jej moduły powinny spełniać swoje funkcje co najmniej do tego czasu. Mniej optymistycznie do tego pomysłu pochodzą Rosjanie, którzy wciąż sprawdzają, jak działa ich moduł serwisowy Zvezda, gdzie wykryto wyciek powietrza.