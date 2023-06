NASA wskazała 7 wybrańców. Nowa inicjatywa pozwoli podbić orbitę

Wybrane firmy to Blue Origin, Northrop Grumman Systems, Sierra Space, SpaceX, Special Aerospace Services, ThinkOrbital i Vast Space. NASA wybrała te podmioty na podstawie oceny ich przydatności do osiągnięcia celów agencji i zdolności do zapewnienia sobie niezbędnych zasobów, a także dotychczasowej wykonalności projektów i technicznego podejścia. Każda z firm sama poniesie koszty udziału w inicjatywie. Jest to kontynuacja polityki Agencji, która stara się stworzyć solidny przemysł kosmiczny, jednocześnie oszczędzając przy tym własne środki.