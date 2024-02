Przepis na wychowanie? To może zadecydować o potencjale dziecka

Badania przeprowadzone przez specjalistów z University of Cambridge, które opublikowano w "New Scientist", sugerują, że noworodki wychowywane w rodzinach dwujęzycznych rozwijają ośrodek mowy inaczej już w czwartym miesiącu życia. Mózg dziecka zaczyna kształtować się pod wpływem słyszanej mowy we wczesnym okresie rozwoju. Co ciekawe, to, jakim językiem posługują się ludzie w otoczeniu dziecka, powoduje zmiany neurologiczne, które mogą zadecydować o potencjale malucha w dorosłym życiu.