Przełomowe odkrycie naukowców. Płuca regenerują się nawet po 40 latach palenia papierosów

Naukowcy z brytyjskiego Sanger Institute mają znakomitą wiadomość dla palaczy papierosów. Okazuje się, że ludzkie płuca mają zdolność do regeneracji nawet po 40 latach trwania w nałogu. Jest tylko jeden warunek, aby wyzdrowiały - należy rzucić palenie.

Z pewnością wielu z nas niejednokrotnie prosiło swojego partnera, rodziców czy dziadków o to, aby rzucili palenie. W części przypadków rady i dobre intencje przyniosły pozytywny efekt. Niestety, nie wszystkie prośby zostały spełnione. Zmartwieni bliscy usłyszeli od palaczy, że po tak długim trwaniu w nałogu, rezygnacja z papierosów nie ma najmniejszego sensu, gdyż ich płuca są już całkowicie zniszczone. Naukowcy z brytyjskiego Sanger Institute wychodzą naprzeciw tej teorii i przypominają - nigdy nie jest za późno by coś zmienić.

Do tej pory uważano, że mutacje DNA spowodowane dymem tytoniowym są trwałe, a rzucenie palenia przyczyni się wyłącznie do ocalenia komórek zdrowych. Najnowsze badania brytyjskich ekspertów wykazały, że rezygnacja z papierosów może dać nam o wiele więcej , ratując także uszkodzone komórki.

Zaskakujące wyniki badań

Okazuje się, że pomimo tego, iż większość komórek pobranych z dróg oddechowych palaczy została zmutowana przez tytoń, pozostaje też niewielka część tych, która została nietknięta. Naukowcom nie udało się wyjaśnić, jak to możliwe, by niektóre komórki nie zostały zniszczone. Porównują to zjawisko do przetrwania w "bunkrze nuklearnym".