Przełomowe badania Polaków. Skorzystają miliony osób na całym świecie

Rozwiązanie, nad którym pracujemy jest bardzo tanie i może pracować w czasie rzeczywistym. Może być konkurencją, ale w mniejszym zakresie, dla takich systemów jak Patriot. Takie systemy wymagają jednak ogromnych mocy obliczeniowych i ogromnej konsumpcji energii. To co my robimy, to w porównaniu z tym drobiazgi (…). To jest hybrydowa struktura – antena i przełącznik. Razem z CENTER-ą dążymy do stworzenia jej na jednym krysztale, w jednym cyklu technologicznym. Dążymy do tego, aby to było małe, tanie i pracowało na dronie.