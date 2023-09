NASA publikuje raport o UFO. Przedstawiono ustalenia komisji

Opublikowany raport miał głównie na celu przedstawienie poważnych zaleceń, w jaki sposób można poprawić wiedzę na temat UFO. Podczas konferencji ujawniono, że NASA będzie wykorzystać uczenie maszynowe bazujące na sztucznej inteligencji, by przeszukiwać niebo w poszukiwaniu anomalii.

Podczas konferencji odniesiono się także do zgłoszeń dotyczących UFO. Zebrany zespół uspokoił zainteresowanych.

Sporo raportów zawiera bardzo ograniczone dane, co utrudnia wyciąganie wiarygodnych wniosków. Komisja wskazuje jednak, że większość zgłoszeń da się wytłumaczyć w racjonalny sposób - samolotami, balonami, dronami czy pogodą.

Podobnie właśnie wygląda sprawa z filmem "GoFast", który ma przedstawiać obiekt lecący z bardzo dużą prędkością nad powierzchnią oceanu. Tajemniczy obiekt został nagrany przez lotników Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Analiza materiału wykazała, że obiekt jednak nie leciał z tak dużą prędkością jak mogło się to wydawać.

Eksperci NASA nie znają charakteru próbek, a sprawę kojarzą jedynie z informacji przedstawionych w mediach. Jednocześnie zaapelowali, by Meksyk udostępnili próbki obiektów światowej społeczności naukowej.

Jedną z głównych rzeczy, które staramy się tu dziś zrobić, jest przeniesienie domysłów i spisków w stronę nauki i rozsądku, a robi się to za pomocą danych

Przedstawiony raport nie ma na celu odrzucenia zgłoszeń dotyczących UFO. Co prawda nie ma naukowych dowodów na istnienie pozaziemskich obiektów UAP, co jednak nie oznacza, że komisja nie podejmuje wysiłków, by je badać.