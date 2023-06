Astronomowie śledzą pobliską galaktykę. Oczekują wybuchu supernowej

Źródło zdjęć: © ESA | Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach

Niewielkie gwiazdy umierają spokojnie, rozwiewane na pył. Te ogromne nie są do tego skłonne. Kończą swoją egzystencję wybuchem o potwornej sile. W ułamku sekundy rozprasza on niemal całą materię gwiazdy, a jego rozbłysk przekracza granice galaktyk. Tymczasem już niebawem astronomowie spodziewają się go w pobliżu Drogi Mlecznej.

Gwiazdy Wolfa-Rayata (WR)

BELLS 1 dostrzec z Ziemi trudno, ale na jej ślad trafiły teleskopy hawajskiego Obserwatorium Kecka. W 2018 roku dostrzegły one trzy bardzo bogate widma emisyjne w nieodległej Galaktyce Trójkąta. Dały one nie tylko znać o jej istnieniu, ale pozwoliły przypuszczać, że BELLS 1 to gwiazda typu Wolfa-Rayata (WR).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Spopularyzowani odc. 1 - SmartHEAL

Cykl życia gwiazd Wolfa Rayata jest relatywnie krótki, ale ogromnie spektakularny. Rozpoczynają go jako kosmiczne tytany o masie co najmniej 20 razy większej od Słońca i umierają eksplodując w supernowe. Do tego etapu zbliża się właśnie BELLS 1.

Objawy zbliżającego się wybuchu gwiazdy

Astronomowie szacują, że BELLS 1 liczy sobie około 10 milionów lat i już u zarania była bardzo gorąca oraz masywna. Szybko też zużyła swoje zasoby wodoru w procesach syntezy jądrowej. W 2022 roku BELLS 1 pokazała jednak kolejną linię emisyjną, która daje znać o wybuchowym stanie gwiazdy.

"Uważamy, że może to być pierwsza obserwacja gwiazdy Wolfa-Rayeta ewoluującej w czasie rzeczywistym". Olivia Gaunt absolwentka Tufts University w Massachusetts, prowadzącego badania BELLS 1

Jej promieniowanie elektromagnetyczne wykazuje udział węgla lub żelaza w syntezie jądrowej. Gwieździe niebawem zabraknie paliwa do przemian termojądrowych i wybuchnie, zmieniając się w supernową. Eksplozja zapowiada się na potężną, ponieważ BELLS jest co najmniej 25 razy masywniejsza niż Słońce. Łatwo też będzie ją obserwować. Jej dom, Galaktyka Trójkąta (M33) to sąsiadka Drogi Mlecznej i możemy ją dostrzec z Ziemi nieuzbrojonym okiem.

Katarzyna Rutkowska, dziennikarka Wirtualnej Polski