Przekażą Rosji sekretny pocisk? Siergiej Szojgu już go widział

Iran zalicza się do grona największych sojuszników Putina. Oficjalnie wspiera jego armię bronią, która jest wykorzystywana do ataków w Ukrainie. Dużym zagrożeniem są zwłaszcza drony Shahed. To stosunkowo tanie i proste konstrukcje, które są wysyłane na front w dużych ilościach i wykorzystywane jako narzędzia terroru także do ataków na ludność cywilną. Ukraiński wywiad jest zdania, że ostatnio produkcja tych bezzałogowców odbywa się także na terytorium Rosji.