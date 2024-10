Przejęli wyjątkowy czołg. W ogóle nie powinno być go w Ukrainie

Jest to konstrukcja wchodząca w skład popularnej rosyjskiej rodziny czołgów T-90 , których produkcję rozpoczęto w 1993 r. T-90S to jednak model eksportowy, który Rosjanie przygotowali z myślą o Indiach.

W chwili pojawienia się pierwszych egzemplarzy T-90S w Ukrainie tamtejsi analitycy sugerowali, że jest to dowód na co najmniej dwa problemy Rosjan - kurczące się zasoby czołgów w magazynach uzupełniane coraz bardziej mniej oczywistymi rezerwami oraz kłopoty ze spełnieniem wymagań klientów. T-90S walczące obecnie na froncie to zdaniem analityków najpewniej egzemplarze, które nie zostały przyjęte przez władze Indii z powodu wykrytych mankamentów/niespełnionych norm.