Rosjanie potwierdzili. Używają w Ukrainie ciężkich miotaczy ognia

"Nie może być użyta przeciwko celom wojskowym, jeśli zagraża ludności cywilnej… Wideo pokazuje prezydenta Putina używającego TOS-1A przeciwko Ukrainie. Jeśli prezydent Putin celowo używa systemu TOS-1A przeciwko ludności cywilnej, jest to (działanie – red.) nielegalne" – wskazano w materiale. W zeszłym tygodniu sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki stwierdziła, że gdyby doniesienia o używaniu tej broni okazały się prawdą, "byłaby to potencjalnie zbrodnia wojenna ".

W ten sposób powstają skoki ciśnienia i podciśnienia, które doprowadzają do rozrywania miękkich struktur. Oznacza to, że użycie TOS-1A może doprowadzić m.in. do rozerwania płuc. W ciągu 6-15 sekund z wyrzutni odpalane są rakiety o zasięgu od 400 do 6000 m. W tym czasie TOS-1 może pokryć salwą obszar o powierzchni 40 kilometrów kwadratowych.