Projekt Aquiline. Tajny atomowy dron CIA z Area 51

Area 51 to synonim lotniczej supertechnologii skrytej za mgiełką tajemnicy. W końcu bezpieczeństwo narodowe to nie przelewki, a Amerykanie traktują tę kwestię wyjątkowo poważnie. Dlatego doniesienia o różnych latających cudach, które widziano w rejonie słynnej Strefy, regularnie rozpalają ciekawość pasjonatów lotnictwa, spisków i kosmitów. Tych bardziej zdeterminowanych skłaniają nawet do przeprowadzenia szturmu na tajną bazę.