Próby na Morzu Czarnym. Turcja testuje pociski

Pocisk Atmaca został próbnie odpalony z wyrzutni osadzonej na pojeździe ciężarowym KamAZ-6350. Producent zapewnia, że jest to precyzyjna broń, którą można zintegrować z okrętami szturmowymi, fregatami i korwetami. Masa startowa wersji okrętowej to ok. 750 kg, z czego 220 kg przypada na głowicę bojową. Zasięg wynosi natomiast nieco ponad 220 km.