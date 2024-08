Duże straty Ukraińców w obwodzie kurskim. Zachodnie wozy padają jeden po drugim

O tego typu wniosek pokusili się dziennikarze Forbes. Przytaczają dane podawane przez jednego z analityków Oryx, z których wynika, że w ciągu pierwszych dziewięciu dni inwazji Ukraińcy stracili co najmniej cztery czołgi i ponad 40 wozów opancerzonych różnych typów. Straty obejmują nie tylko starsze poradzieckie konstrukcje, ale również zachodni sprzęt. To pokłosie decyzji o oddelegowaniu do operacji w obwodzie kurskim niektórych elitarnych ukraińskich brygad, które dysponują sprzętem z krajów NATO.

Duże straty Ukraińców w obwodzie kurskim

Wśród zachodnich wozów trafianych przez Rosjan są przede wszystkim amerykańskie transportery Stryker, z których korzysta m.in. 80. Brygada Desantowo-Szturmowa.

Są wyposażone w przedział transportowy mieszczący do dziewięciu żołnierzy. Uzbrojenie stanowi tu natomiast karabin maszynowy Browning M2 kal. 12,7 mm o zasięgu ok. 2 km oraz granatnik Mk 19 kal. 40 mm. Stryker to wóz z napędem 8x8 oraz silnikiem o mocy 350 KM, dzięki którym jest w stanie rozpędzać się do nawet 90 km/h.

Zachodni sprzęt pada łupem Rosjan

Jak informował Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, Rosjanie mają na koncie również przejęcie jednego wozu Stryker. Lista zniszczonego przez nich zachodniego sprzętu obejmuje również m.in. polski czołg PT-91 Twardy, który prawdopodobnie padł ofiarą rosyjskiego drona Lancet-3.

PT-91 Twardy to głęboka modernizacja radzieckiego T-72. Ukraińcy otrzymali z Polski kilkadziesiąt egzemplarzy PT-91 Twardy i bardzo je sobie chwalą zaznaczają, ze są zauważalnie lepsze i wytrzymalsze od radzieckich pierwowzorów. Ważny okazuje się w tym przypadku przede wszystkim pancerz reaktywny ERAWA i lepszy silnik.

Challenger 2 zniszczony w obwodzie kurskim?

Do starć w obwodzie kurskim Ukraińcy wysłali również bojowe wozy piechoty Marder, które otrzymali z Niemiec. 15 sierpnia br. stacja Sky News poinformowała, że ukraińska armia w prowadzonej ofensywie używa też przekazanych jej przez Wielką Brytanię czołgów Challenger 2. Rosyjscy propagandziści w oparciu o te doniesienia publikowali w mediach społecznościowych zdjęcia mające potwierdzać zniszczenie takiego czołgu w obwodzie kurskim. Zdjęcia były jednak tak wąsko skadrowane, że nie stanowią niepodważalnego dowodu.

Od początku wojny w Ukrainie potwierdzono zniszczenie tylko jednego egzemplarza Challenger 2. Doszło do tego we wrześniu 2023 r., co było znaczącym sukcesem Rosjan, bo wcześniej nigdy nikomu nie udało się wyeliminować tego czołgu podczas działań zbrojnych. Brytyjski czołg wyróżnia się przede wszystkim wielowarstwowym pancerzem Chobham/Dorchester oraz gwintowaną armatą L30A1 kal. 120 mm.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski