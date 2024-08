Ukraina otrzyma nową broń. Czegoś takiego Rosjanie jeszcze nie widzieli

Chodzi o broń, która powinna być znaczącym wzmocnieniem Ukraińców. Jak wyjaśniał Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, RCH 155 to nowoczesna broń o wyjątkowych możliwościach, jakich nie oferują żadne inne armatohaubice na świecie . Jest tak przedstawiana m.in. z racji opcji prowadzenia ognia w ruchu, co jest zupełną nowością w tej kategorii sprzętu. Pod tym kątem przewyższa więc także polskie Kraby. Od większości systemów artyleryjskich NATO RCH 155 odbiega również podwoziem i kołową (a nie gąsienicową) trakcją.

Konstruktorzy zastosowali tu lufę kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów . Poza nią w wieży wygospodarowano miejsce na magazyn amunicji (30 pocisków i ładunki miotające) oraz automat ładowania. W przypadku skorzystania ze standardowej amunicji załoga będzie mogła liczyć na zasięg prowadzenia ognia dochodzący do ok. 40 km (przy pociskach V-LAP będzie on większy). Szybkostrzelność jest szacowana na dziewięć strz./min.

Pomimo długości ponad 10 m i masy ok. 39 t, RCH 155 ma cechować się bardzo dobrą mobilnością. Napęd 8x8 oraz mocny silnik zapewnią, wedle obietnic konstruktorów, maksymalną prędkość nawet 100 km/h. Dla porównania, polskie Kraby rozpędzają się do ok. 70 km/h. Na jednym tankowaniu RCH 155 ma pokonywać dystans do ok. 700 km.