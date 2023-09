Prawda wyszła na jaw. Ten kraj od tygodni wspiera Rosję

Wedle ukraińskiego wywiadu z amunicji dostarczanej przez Koreę Północną korzystają m.in. oddziały mające na wyposażeniu BM-21 "Grad" . Rosjanie posiadają duże zapasy tych wieloprowadnicowych i samobieżnych wyrzutni rakietowych kal. 122 mm. Niezmiennie widzą w nich potencjał czego dowodem był niedawny konwój z egzemplarzami posiadającymi specjalne wzmocnienia mające chronić przed ukraińskimi dronami kamikadze. BM-21 "Grad" pozwala razić cele na dystansie do ok. 20 km. Każdy z pocisków wykorzystywanych w tych wyrzutniach ma głowicę posiadającą ok. 20 kg ładunku wybuchowego.

– Kiedy widzisz, że wygląda to na zwiększoną współpracę i prawdopodobnie transfery wojskowe, jest to dość niepokojące. To potencjalne naruszenie wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ – powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller w odniesieniu do spotkania przywódców Rosji i Korei Północnej.