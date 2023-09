Kim Dzong Un, dyktator Korei Północnej, przybył we wtorek rano opancerzonym pociągiem na stację w Ussuryjsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie. W najbliższym czasie prawdopodobnie spotka się on we Władywostoku z Władimirem Putinem. Zachodni analitycy i dziennikarze przypuszczają, że tematem rozmów będzie przekazanie Rosji północnokoreańskiej broni, głównie pocisków artyleryjskich .

Ukraińska armia ma do dyspozycji precyzyjną amunicję artyleryjską, w tym amerykańskie pociski Excalibur, które mogą trafić w cel o wielkości trzech metrów z odległości do 40 km. W porównaniu z tym, broń z Korei Północnej wydaje się być archaiczna, co potwierdza incydent z 2010 roku, kiedy północnokoreańska armia ostrzelała wyspę Yeonpyeong, należącą do Korei Południowej.