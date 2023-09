Kim Dzong Un podróżuje opancerzonym pociągiem. Dynastia Kimów korzysta z niego od lat

We wtorek rano, pociąg wyruszył z Pjongjangu i dotarł na stację w Ussuryjsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie. W pociągu podróżował dyktator Korei Północnej, Kim Dzong Un, który prawdopodobnie spotka się z Władimirem Putinem w Władywostoku w najbliższych dniach. Zachodni analitycy i dziennikarze spekulują, że tematem rozmów mogą być dostawy północnokoreańskiego uzbrojenia, głównie pocisków artyleryjskich, do Rosji.

W pociągu znajdują się sale konferencyjne i salonik przeznaczony dla głowy państwa. Wyposażono go w urządzenia umożliwiające utrzymanie łączności satelitarnej. Przed przyjazdem pociągu na stację, zasilanie elektryczne na sąsiednich torach jest wyłączane, aby żadne inne pociągi nie mogły się tamtędy poruszać - relacjonowała gazeta.

Konduktorkami były piękne kobiety, a na stołach nie brakowało wyszukanych potraw i wina. Podróżujący mieli do dyspozycji dania kuchni rosyjskiej, chińskiej, koreańskiej, japońskiej i francuskiej. Na stacje kolejowe wzdłuż trasy dostarczano żywe homary, a także, podobno, skrzynki z czerwonymi winami Bordeaux i burgundzkimi - wspominał Pulikowski, cytowany w 2002 roku przez amerykański dziennik "New York Times".

Kim Dzong Un już wcześniej podróżował w ten sposób do Rosji, a także do stolicy Chin, Pekinu. W 2019 roku udał się w najdalszą podróż pociągiem do Wietnamu, gdzie spotkał się z ówczesnym prezydentem USA, Donaldem Trumpem - dodaje CNN.