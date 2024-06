Powinny być w muzeum, a jadą na front. Zauważono transport Rosjan

To między innymi z tego powodu Rosjanie montują na swoich starych czołgach improwizowane osłony (klatki/daszki), które można zobaczyć również na powyższym nagraniu. Jest to rozwiązanie, które w teorii ma zapewniać ochronę przed atakami przeprowadzanymi przy pomocy dronów kamikadze FPV (first person view). To bezzałogowce z wbudowaną kamerą (dzięki niej zapewniają podgląd na żywo w czasie rzeczywistym aż do momentu uderzenia w cel), do których przyczepiane są ładunki wybuchowe.