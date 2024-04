Niespodziewane straty Rosjan. Trzymali na lotnisku cenny sprzęt

Co w tym kontekście ważne, w tym ostatnim znajdował się zapas zestawów UMPK, które są wykorzystywane do zamieniania konwencjonalnych bomb lotniczych w bomby szybujące . Tego typu arsenał jest ostatnio bardzo często wykorzystywany przez Rosjan w Ukrainie i stanowi bardzo poważny problem dla armii obrońców.

W krótkim komunikacie przedstawiciele SBU nie tylko przyznali się do przeprowadzenia ataku, ale dodali, że Rosjanie przechowywali na lotnisku "dziesiątki samolotów wojskowych, stację radarową i sprzęt do walki elektronicznej".

Defense Express wskazuje, że na lotnisku stacjonowały głównie bombowce taktyczne Su-34, które są uznawane za trzon rosyjskiego lotnictwa. Mierzą ponad 23 m długości i przy napędzie w postaci dwóch silników AŁ-31F M1 są w stanie osiągać prędkość do 1900 km/h. Główne uzbrojenie stanowi w nich działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm, ale mogą przenosić też do 8 t groźniejszego, ciężkiego uzbrojenia podwieszanego.

Poza Su-34 w efekcie ataku ukraińskich dronów Rosjanie mogli stracić również myśliwce Su-27 i myśliwce MiG-29, które też stacjonowały w bazie w regionie krasnodarskim. Zakres start jest jednak póki co trudny do oszacowania. Na nagraniach słychać działające silniki odrzutowe co sugeruje, że w ramach akcji ratunkowej Rosjanie próbowali przemieszczać ocalałej samoloty.