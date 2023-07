Potężna kolumna zmierza do Ukrainy. Żołnierze tylko na to czekają

Według Kyiv Post w Ukrainie działa ponad sto różnych wersji M109 , czyli jednej z najpopularniejszych samobieżnych haubic 155 mm na świecie. Jest to sprzęt opracowany na początku lat 60. przez Stany Zjednoczone, który szybko zyskał uznanie wśród innych państw, co zaowocowało licznymi modyfikacjami. Jedną z nich jest właśnie M109L. Tego typu haubice są produkowane na licencji we Włoszech przez firmę Leonardo Defence Systems. Jedną z ważniejszych zmian, jakie można zauważyć w przypadku M109L jest zastąpienie lufy kalibru 23 lufą kalibru 39. W ten sposób konstruktorzy zwiększyli zasięg artylerii, jednocześnie poprawiając jej celność.

Zależnie od rodzaju użytej amunicji M109L może razić cele znajdujące się w odległości od 24 do nawet 30 km. Sama armatohaubica ma masę blisko 25 ton, a do jej obsługi potrzeba 6-osobowej załogi. Maszyna może poruszać się z maksymalną prędkością ok. 60 km/h w przypadku utwardzanych dróg i ok. 25 km/h w terenie. Jej zasięg operacyjny szacuje się na 320 km, a szybkostrzelność wynosi cztery strzały na minutę. Dodatkowym uzbrojeniem w M109L jest karabin maszynowy kal. 7,2 mm.