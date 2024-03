Popłoch wśród Rosjan. Przenoszą sprzęt na Syberię

Estoński dziennik "Louna-Eesti Postimees" podał informację o ruchach Rosjan związanych z ich samolotami transportowymi. Kilkanaście takich maszyn stacjonujących do tej pory w Pskowie zdecydowano się przenieść do bazy na Syberii. Wyjaśniamy, o jakie samoloty chodzi i dlaczego Rosjanie podjęli taką decyzję.

Lotnisko w Pskowie znajduje się przy granicy z Estonią. Rosjanie od dłuższego czasu trzymali tam samoloty transportowe Ił-76, które teraz przenoszą do Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego na Syberii, czyli ok. 2.7 tys. km bardziej na wschód swojego kraju. Potwierdza to post na Telegramie miasta Niżniewartowsk, którego władze ogłosiły transfer sprzętu i personelu wojskowego z Pskowa. Estończycy są zdania, że jest to ruch podyktowany obawami przed ukraińskimi atakami.

Rosjanie przenoszą samoloty Ił-76 na Syberię

Chociaż lotnisko w Pskowie znajduje się w dużej odległości od Ukrainy to stacjonujące tam rosyjskie samoloty nie są bezpieczne. Można przypomnieć w tym miejscu wydarzenia z sierpnia 2023 r., kiedy Ukraińcom udało się zaatakować omawiany obiekt. W wyniku nalotu dronów uszkodzeniu uległo kilka egzemplarzy Ił-76.

Analitycy podkreślali, że już przed wybuchem wojny w Ukrainie w Rosji mówiono o problemach z samolotami transportowymi i każde straty z nimi związane będą bolesne. Ił-76 został utracony przez Rosjan również 24 stycznia br., rozbił się w obwodzie biełgorodzkim. Kilka tygodni później doszło do kolejnej katastrofy z udziałem takiego samolotu, rozbił się po starcie z lotniska obwodzie iwanowskim.

Dziennik "Louna-Eesti Postimees" podał, że Rosjanie chcą przenieść z Pskowa na Syberię co najmniej 10 samolotów Ił-76 oraz ok. 1500 osób wchodzących w skład personelu wojskowego. Niewykluczone, że podjęta zostanie również decyzja o wyposażeniu nowej bazy w dodatkowe zabezpieczenia w postaci systemów ochrony powietrznej.

Ważny, ale problematyczny samolot Rosjan

Ił-76 to samolot produkowany od 1974 r. Jest przystosowany do przenoszenia ładunków (o masie do 30 ton) w przygotowanej do tego przestrzeni ładunkowej liczącej 235 metrów sześciennych. Cały samolot mierzy natomiast 46,5 m długości oraz 14,76 m wysokości.

Napęd maszyny stanowią cztery silniki turboodrzutowe Sołowiow D-30KP, które pozwalają rozpędzić ją do prędkości ok. 900 km/h. Maksymalny pułap osiągany przez Ił-76 to 13 tys. m.

Często występujące katastrofy są oceniane przez ekspertów jako efekt wieloletnich zaniedbań Rosjan. Już w 2022 r. rosyjski dziennik "Moskowskij Komsomolec" zwracał uwagę na fakt, że armia wykorzystuje przestarzałe samoloty transportowe, m.in. właśnie Ił-76, w których dodatkowo nie są przeprowadzane potrzebne naprawy.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski