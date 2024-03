Katastrofa samolotu w Rosji. W locie odpadł mu silnik

Warto zaznaczyć, że katastrofa Iła-76 w obwodzie iwanowskim to kolejny incydent tego typu samolotu w ostatnich miesiącach. Bliźniacza maszyna upadła w styczniu br. w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim. Wcześniej natomiast kolejny Ił-76 spłonął chwilę po starcie w pobliżu Duszanbe (Tadżykistan). To jednak nie jedyne katastrofy, w których uczestniczyła rosyjska maszyna. We wrześniu 2023 r. z niewyjaśnionych przyczyn w Mali rozbił się kolejny Ił-76, który teoretycznie był malijski, jednak w praktyce obsługiwali go Rosjanie.