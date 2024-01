Katastrofa rosyjskiego samolotu. Rozbił się Ił‑76

Produkowany od 1974 r. Ił-76 to 4-silnikowy odrzutowy samolot transportowy, który jednocześnie jest jednym z największych płatowców na świecie, zdolnym do przenoszenia ładunków o masie niemal 30 ton w dużej na 235 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Do usprawnienia obsługi ładunków o tak dużej masie, wewnątrz Iła-76 znalazł się dźwig o udźwigu do 10 ton.