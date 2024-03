NATO patrzy na Polskę. Sojusz stawia na tę samą broń

Systemy Carl-Gustaf to jeden z hitów zbrojeniowych Szwecji, łącznie zamówiło je już 40 państw. Jest to również jedna z broni, jaka w ramach wsparcia z Zachodu trafiła do Ukrainy. Sprawdza się bardzo dobrze w rękach ukraińskich żołnierzy, pojawiały się udokumentowane przypadki wykorzystywania jej do niszczenia nawet najcenniejszych czołgów Rosjan takich jak T-90M.