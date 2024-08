Popis ukraińskiego batalionu. Rosyjskie działa padały jedno po drugim

Środki wykorzystane przez Ukraińców nie dziwią. Trwająca na ich terytorium wojna bywa określana "wojną dronów" , ponieważ obdywie strony na masową skalę korzystają z różnego rodzaju bezzałogowców. Drony FPV (first person view) to bezzałogowce z wbudowaną kamerę, które zapewniają pilotowi podgląd na żywo w czasie rzeczywistym aż do momentu uderzenia w cel.

Najczęściej są to niewielkie, tanie komercyjne drony lekko zmodyfikowane na potrzeby armii. Mogą mieć podczepione ładunki wybuchowe lub granty. W pierwszym przypadku zamieniają się w broń kamikadze, w drugim przypadku służą do zrzucania granatów na wrogi sprzęt z góry.

Armatohaubice D-20 są bardzo starym sprzętem, zostały opracowane jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku. Wykorzystywane są w nich pociski kal. 152 mm, które pozwalają razić cele, w zależności od rodzaju amunicji, oddalone o ok. 17-24 km, przy szybkostrzelności do sześciu strzałów na minutę. Każda taka armatohaubica waży 5,6 t, ma 8,7 metra w położeniu marszowym i musi być obsługiwana przez 8-10 żołnierzy.

Również w przypadku haubic Msta-B wykorzystywane jest działo kal. 152 mm, ale obsługiwanych jest więcej rodzajów pocisków. To znacznie nowszy sprzęt, został wprowadzony do służby w 1987 r., ale też jest bronią holowaną, a nie samobieżną. Waży niespełna 7 t i mierzy ponad 12 m długości.

Cenny łup Ukraińców w obwodzie kurskim. Już holują go do siebie

Inaczej wygląda to w 2B9 Wasilok. To moździerz automatyczny podobnie jak haubice D-20 pamiętający czasy ZSRR, ale mimo wszystko nieco młodszy, bo opracowany w latach 70. zeszłego wieku. W tej broni Rosjanie używają pocisków kal. 82 mm o donośności do ok. 4 km. Szybkostrzelność to już jednak kilkadziesiąt strzałów na minutę.