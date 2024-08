Popis nieporadności Rosjan. Trzy nieudane natarcia jednego dnia

Jak wyjaśniono, trzy rosyjskie natarcia udało się odeprzeć jednego dnia - 21 sierpnia. Wszystko działo się w okolicach miasta Kurachowe w obwodzie donieckim. Do powstrzymywania Rosjan wykorzystywana była przede wszystkim artyleria (m.in. systemy L119 na pociski kal. 105 mm) i ppk (przeciwpancerne pociski kierowane), a po przeprowadzonych ostrzałach do boju ruszały drony.

T-90 to rodzina rosyjskich czołgów podstawowych. Pierwsze egzemplarze zaczęto produkować w 1992 r. Są to maszyny stanowiące głęboką modernizację czołgów T-72.

Posiadają armatę gładkolufową kal. 125 mm oraz karabiny maszynowe kal. 7,62 mm i kal. 12,7 mm, a także system ochrony aktywnej TSzU-1-7 Sztora. Rozpędzają się do maksymalnie ok. 65 km/h. Najnowszy wariant, T-90M, jest nazywany "dumą Putina", który twierdzi, że "to najlepszy czołg na świecie". Wojna w Ukrainie i duże straty związane z tymi czołgami zaprzeczają takim deklaracjom.