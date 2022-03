Rosja wysłała potężną broń. To zestawy Buk-M3

9 K317M Buk-M3 to najnowsza wersja systemu kierowanych rakiet ziemia–powietrze opartych na rozwiązaniu opracowanym pod koniec lat 70. w Związku Radzieckim. Broń pamiętająca czasy Kraju Rad broń powstała jako głęboka modernizacja zestawu 2K12 Kub. W momencie swojego debiutu Buki uchodziły za broń o wysokim stopniu zaawansowania. Jak pisał Tomasz Szulc na łamach magazynu "Wojsko i Technika":

Pociski rakietowe 9M317M, które są stosowane w Buk-M3, pozwalają razić cele oddalone o 3 do 50 km (chociaż mówi się nawet o 70 km) oraz znajdujące się na pułapach 5-25 km (niektóre źródła wspominają o 35 km). Średnia prędkość rakiet wynosi 3456 km/h, a maksymalna - ok. 4320 km/h.

Standardowy pocisk 9K37 ma 5,5 m długości, a jego masa całkowita to 690 kg, z czego 70 kg przypada na głowicę bojową. Jest naprowadzany za pomocą radiolokacji, a jego napęd stanowi silnik rakietowy na stały materiał pędny. Najnowsze wersje mobilnych systemów Buk posiadają sześć efektorów, a czas reakcji wynosi w ich przypadku ok. 10 sekund.

Serwis Defence24 ocenia, że pojawienie się w Ukrainie coraz nowszych systemów obrony przeciwlotniczej, do których zaliczają się zestawy Buk-M3, jest próbą zniwelowania strat rosyjskiego lotnictwa. Nie wiadomo, w jakiej liczbie wysłano je do Ukrainy, ale ze zdjęcia, które opublikowano w mediach społecznościowych wynika, że obrońcy zdołali zniszczyć już co najmniej jedną sztukę tej broni.