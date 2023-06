Pomoc z drugiego końca świata. Kijów otrzyma potężne wsparcie

O ile ciężarówki z przyczepami i pojazdy specjalne nie będą służyć do bezpośrednich konfrontacji z przeciwnikiem, a raczej zostaną wykorzystane do przewożenia niezbędnych broni, tak wspomniane wozy M113 mogą okazać się ważnym elementem na polu walki.

Konstrukcja, o której mowa jest transporterem opancerzonym amerykańskiej produkcji i znajduje się w uzbrojeniu ponad 40 krajów na świecie . Pierwsze prace nad M113 rozpoczęły się w 1956 r., natomiast seryjną produkcję uruchomiono 4 lata później. Łącznie z linii produkcyjnych zjechało niemal 85 tys. maszyn, z czego ok. 32 tys. trafiły do armii USA.

Kadłub maszyny został wykonany ze spawanych płyt aluminiowych o grubości od 12 do 44 mm. Miało to na celu obniżenie masy pojazdu, którego załoga składa się z dwóch osób i może pomieścić dodatkowych ośmiu żołnierzy do przetransportowania. Konstrukcja zapewnia ochronę przed pociskami kal. do 12,7 mm, ale też odłamkami granatów ręcznych.