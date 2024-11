Pomoc dla Ukrainy. Przeciwlotniczy BOV‑3 z kraju, który nie istnieje

Choć armia Słowenii liczy zaledwie 6,2 tys. żołnierzy, kraj ten regularnie wspiera Ukrainę dostawami uzbrojenia. Dzięki umowom zawartym m.in. z Niemcami pozwala to Słowenii na techniczną modernizację sił zbrojnych .

Stary, pamiętający czasy zimnej wojny sprzęt jest przekazywany Ukrainie, a na jego miejsce Lublana otrzymuje nowsze uzbrojenie m.in. z Niemiec. W ten sposób do Ukrainy trafiły m.in. czołgi M-55S (wariant T-55), bojowe wozy piechoty M-80A (połączenie lokalnych rozwiązań i francuskiego AMX-10P) czy stare haubice M2A1.

Na kołowym podwoziu umieszczono dużą, otwartą od góry wieżę, w której znalazło się miejsce dla armaty M55 A4 M1. To wariant armaty Zastava M55, której nieznana liczba egzemplarzy również trafiła do sił zbrojnych Ukrainy. M55 A4 M1 to wersja z trzema lufami kalibru 20 mm, zasilana z 60-nabojowych, bębnowych magazynków. Maksymalny kąt podniesienia luf wynosi 83 stopnie.