Polskie myśliwce MiG-29 dla Ukrainy? Prezydent Duda zaprzecza

– Nie wysyłamy naszych samolotów, ponieważ to oznaczałoby ingerencję militarną w konflikt, który toczy się na Ukrainie (…). NATO nie jest stroną tego konfliktu. Owszem, udzielamy Ukrainie różnostronnej pomocy, przede wszystkie humanitarnej , natomiast nasze samoloty w tej chwili na Ukrainę nie latają – powiedział prezydent Polski.

MiG-29 to wywodzące się z lat 70. myśliwce konstrukcji radzieckiej. Chociaż są to leciwe maszyny, wciąż mogą być groźne na polu bitwy. Świadczy o tym fakt, że według przekazów strony ukraińskiej piloci tych samolotów zestrzeliwują znacznie nowsze rosyjskie Su-30 i Su-35. MiG-29 jest myśliwcem odrzutowym, mogącym rozwijać maksymalną prędkość ok. 2445 km/h.