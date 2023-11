"Wiem, że ludzie zajmujący się w Wojsku Polskim Mi-24 to są mistrzowie w swoim fachu, ale do pracy przy nowym sprzęcie na pewno potrzeba nieco więcej, czyli znajomości języka angielskiego oraz zrozumienia nowoczesnych technologii. Nie sądzę, by młodsze pokolenie techników miało z tym problem, oni wychowali się w świecie cyfrowym. Trzeba ich po prostu wysłać na odpowiednie szkolenia w USA, gdzie nauczą się wszystkiego, co muszą wiedzieć o tych śmigłowcach" - powiedział amerykański pułkownik.