Polski hit zbrojeniowy. AHS Krab robi furorę w Ukrainie

Niedawno agencja pasowa Army Inform , serwis należący do ukraińskiego resortu obrony, opublikowała rozmowę z artylerzystami obsługującymi AHS Krab. Żołnierze chwalili broń otrzymaną z Polski m.in. za jej niezawodność, wysoki stopień automatyzacji oraz przemyślaną konstrukcję (więcej na ten temat można przeczytać w naszym materiale ).

Jak widać, wizerunek Kraba broni się sam – żołnierze coraz częściej donoszą o możliwościach i zaletach tego sprzętu. Zdaniem Ukraińców polska armatohaubica niejednokrotnie doprowadziła do wycofania się Rosjan z danej pozycji.

Sprzęt jest doceniany również przez sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, który niedawno opublikował w swoich mediach społecznościowych nagranie przedstawiające go na polu walki. Polska broń zwróciła ponadto uwagę Radia Swoboda (rosyjskiej stacji Radia Wolna Europa), które przygotowało fotorelację z wizyty u załogi obsługującej Kraba w Donbasie.

Ukraiński serwis Militarnyj opisał z kolei polskie wozy dowodzenia, przydzielone do tych armatohaubic. Jeden taki pojazd może obsługiwać sześć sztuk AHS Krab. Mam dwa takie wozy dowodzenia, więc możemy działać w plutonach. Maszyna pozwala baterii przenieść się do określonego obszaru, a dowódca batalionu może działać osobno. Jednocześnie działa samobieżne mogą przemieszczać się do określonych punktów samodzielnie lub jako część jednostki – mówi cytowany przez portal Serhij, dowódca baterii artylerii samobieżnej.