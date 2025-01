Skąd gigantyczne burze na Marsie? Zrozumienie jest kluczowe dla przyszłych misji

To, że Mars potrafi pogrążyć się w burzach pyłowych na miesiące to skutek zaburzonej równowagi energetycznej - sugeruje nowe badanie opublikowane w czasopiśmie AGU Advances . Naukowcy uważają, że te zjawiska na Marsie są związane z kilkoma czynnikami, nie tylko wspomnianym nierównomiernym rozkładem energii słonecznej, ale także unikalnymi właściwościami atmosfery Czerwonej Planety.

Są one wywoływane przez kombinację niskiego ciśnienia atmosferycznego, intensywnego ogrzewania powierzchni przez Słońce oraz silnych wiatrów, które unoszą drobny pył w atmosferę. Szczególnie w okresach letnich na półkuli południowej. Jeśli warunki są sprzyjające, burze te mogą łączyć się w coraz większe systemy, aż w końcu obejmują całą planetę, trwając tygodnie lub nawet miesiące. Marsjański pył jest bardzo drobny i łatwo utrzymuje się w atmosferze, co dodatkowo wydłuża czas trwania burz i ogranicza dostęp światła słonecznego, co może mieć istotny wpływ na planowane misje kosmiczne - także te z udziałem ludzi - oraz potencjalne przyszłe osadnictwo na Marsie.