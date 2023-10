Polska "peleryna niewidka". Chwila i ludzie "znikają"

Tę koncepcję doskonale rozumie poznańska firma MIL aeroMind, która zaprosiła redakcję WP Tech na pokaz możliwości nowoczesnego kamuflażu. Jego działanie można porównać do "peleryny niewidki".

Inny ciekawy przykład polskiego kamuflażu przetestował w 2021 r. dziennikarz Wirtualnej Polski Konstanty Młynarczyk. Sprawdził wówczas działanie technologii maskowania Maskpol MAPA . Jest to kamuflaż, który opiera się na specjalnie przygotowanych wzorach. Zostały one stworzone, aby utrudnić przeciwnikowi identyfikację żołnierza m.in. w lesie.

Podstawowe maskowanie nie jest jednak skuteczne, kiedy przeciwnik korzysta z kamer termicznych i noktowizji . W takich sytuacjach sylwetka człowieka jest w pełni widoczna i nawet brak ruchu nie gwarantuje bezpieczeństwa . Mundur się nagrzewa, a to zwraca uwagę pilotów dronów wykonujących zwiad z powietrza. Ci bez trudu identyfikują żołnierzy, nawet gdy bezzałogowce pozostają w ruchu.

Inną metodą kamuflowania jest próba "wtopienia się" w otoczenie, opierająca się na wykorzystywaniu liści, igliwia lub kamieni, którymi pokrywają się żołnierze. Nie jest to idealne rozwiązanie, bowiem i w tym przypadku kamery termiczne lub noktowizyjne są w stanie błyskawicznie rozpoznać sylwetkę człowieka.

W odpowiedzi na brak zbliżonego do perfekcji narzędzia maskującego, w Poznaniu powstała mata INVISI-TEC IR , za której stworzenie odpowiada Adam Brandyk współpracujący z MIL aeroMind. Sprawdzaliśmy pierwotną wersję produktu już w zeszłym roku . Twórcy pracują jednak nad tym, aby ich kamuflaż był jeszcze bardziej funkcjonalny i dopracowany.

Zestaw do kamuflażu od MIL aeroMind.

Wybrałem się więc do siedziby firmy, aby sprawdzić, jak spisuje się najnowsza wersja INVISI-TEC IR. Ta – w porównaniu do zeszłorocznej – została znacznie "odchudzona". Producent zdołał zmniejszyć jej masę, nie redukując jednocześnie jej użyteczności. Dziś cały zestaw waży niewiele ponad 2,5 kg.

Najnowsza wersja została też wyposażona w kaptur. W przyszłości MIL aeroMind zamierza jeszcze bardziej zredukować wagę zestawu. – Celujemy w ok. 2 kg – wskazuje Brandyk. Plany usprawnienia dotyczą też kaptura, który będzie zaprojektowany tak, aby odsłaniał tylko oczy.

Na zestaw składają się dwa produkty: termiczna pałatka (długa peleryna wojskowa) z przyszytym kapturem i nakładana na nią siatka maskująca, która nie nagrzewa się pod wpływem promieni słonecznych. Wspomniana siatka to plastikowe elementy imitujące liście, na które nałożono specjalną farbę. – Technologia pozwala wykrawać elementy o dowolnym kształcie, to nie muszą być tylko liście – podkreśla Brandyk.

Cały komplet jest rzeczywiście bardzo lekki. Nie ma problemów z jego przenoszeniem, a ponadto łatwo można go rozłożyć i złożyć. Oznacza to, że poruszający się z INVISI-TEC IR żołnierze nie powinni odczuwać dodatkowego ciężaru w plecaku. Brandyk zwraca uwagę, że to świetne narzędzie dla spadochroniarzy, którzy od razu po wylądowaniu mogą stać się "niewidzialni" dla wroga.