Polska i Ukraina z problemem. Brak części zamiennych do nowych czołgów

Przywracanie do służby uszkodzonych czołgów Leopard 2A6 walczących w Ukrainie idzie bardzo powoli. Takim spostrzeżeniem podzielił się w niemieckim Bundestagu Sebastian Schäfer, lider partii Zielonych, który wraz z niemieckim ministrem obrony wizytował otwarte na Litwie centrum serwisowe.

Różne wersje Leoparda są szeroko i intensywnie wykorzystywane na ukraińskim polu walki, choć Kijów ma ich zaledwie 30 sztuk. Utrzymanie ich w dobrym stanie pomimo przedłużającej się wojny to nie lada wyzwanie, a ukraińscy mechanicy, którzy nie chcąc czekać na przedłużające się naprawy w centrum serwisowym, często podejmują ryzyko podjęcia samodzielnej prowizorycznej naprawy. Niestety czasem kończy się to tylko poważniejszym uszkodzeniem cennego czołgu ( choć potrafią też całkiem udanie modernizować Leopardy ).

Leopard 2 to niemiecki czołg podstawowy III generacji. W wersji 2A6 posiada on o wiele dłuższą armatę niż jego poprzednik (Leopard 2A5), co nadaje pociskom zawrotną prędkość wylotową 1780 m/s. Dzięki zmianie kadłubowego zasobnika amunicji może też zabrać ze sobą więcej amunicji, a jego zmodernizowana wersja 2A6M jest też dodatkowo zabezpieczona przed wybuchami min.