Spadło zużycie plastikowych torebek na zakupy. Polska w czołówce ekologicznych krajów

Raport Europejskiego Urzędu Statystycznego mówi jasno: spada zapotrzebowanie Europejczyków na zużycie plastikowych toreb. W 2022 r. każda osoba mieszkająca w Unii Europejskiej wykorzystywała średnio 66,6 lekkich plastikowych toreb na zakupy. Oznacza to spadek o 10,8 worków na osobę w porównaniu z 2021 r., czyli o 14 proc. mniej. Z danych wynika, że łącznie sprzedano 29,8 miliarda cienkich, jednorazowych torebek plastikowych o grubości (poniżej 50 mikronów). W porównaniu do roku 2021 to aż o 4,7 miliarda lekkich plastikowych torebek mniej.

Statystyczny Polak zużywa siedem torebek na zakupy rocznie

Polska jest jednym z liderów tej redukcji, plasując się na drugim miejscu w Unii Europejskiej, zaraz po Belgii - średnio zużywając rocznie siedem torebek na osobę. Co ciekawe, Polska w 2019 r. zużywała 23 torebek na osobę, a w latach 2020-2021 r. było to już 6 torebek na osobę, co w obliczu ostatnich danych Eurostatu, pokazuje lekką tendencję wzrostową. Jak to będzie wyglądać aktualnie dowiemy się dopiero w przyszłym roku, gdy spłyną dane za 2023 r.

Wśród krajów UE najwyższe zużycie plastikowych torebek na osobę w 2022 r. miała Litwa (249 worków na osobę), Łotwa (193) i Czechy (185), przy czym większość konsumpcji dotyczy bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy, tj. worki o bardzo cienkiej grubości ścianek.

Spadek zużycia plastikowych siatek może być też ściśle związany z chęcią oszczędzania i obniżenia kosztów każdorazowej wyprawy po zakupy. Za zwykłe torebki zakupowe już teraz trzeba zapłacić przy kasie, średnio jest to ok. 0,90 zł. Natomiast duże sieci handlowe takie jak Auchan, Carrefour, Netto czy Aldi zdecydowały się na wprowadzanie dodatkowej opłaty za cienkie zrywki, używane głównie na warzywa, owoce czy pieczywo, ale tylko w przypadkach, gdy nie są stosowane zgodnie z przeznaczeniem - jest to zwykle dodatkowe 0,25 zł.

Unia chce, by każdy zużywał mniej niż 40 siatek rocznie

Zmiana nawyków konsumentów jest efektem unijnej dyrektywy, która została wdrożona w całej Unii Europejskiej. Przepisy te mają na celu ograniczenie zużycia plastikowych torebek foliowych do liczby 40 na osobę rocznie do końca 2025 roku.

Zróżnicowanie konsumpcji wynika głównie z różnic w skuteczności środków, na które wpływają czynniki gospodarcze, społeczne i polityczne oraz różnych metod obliczeniowych w poszczególnych krajach UE.

