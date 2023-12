Tego się nie spodziewali. Niemcy zaskakują Ukraińców

Berlin "z nadzieją patrzy w przyszłość współpracy z firmami z Ukrainy" – czytamy. Jeszcze w 2024 r. Rheinmetall planuje uruchomić na terenie Ukrainy pierwszą fabrykę, której rolą będzie produkowanie zachodniego uzbrojenia. To jednak nie wszystko, bowiem Niemcy aktywnie wspierają Kijów, przekazując na front cenny sprzęt.

Wsparcie z Berlina dotyczy też łącznie 120 opancerzonych wozów piechoty Marder . Tych wstępnie Ukraińcy mieli otrzymać 80, jednak niemieckie ministerstwo obrony kupiło dodatkowe 40 egzemplarzy w Grecji . Maszyny trafią do Kijowa.

Zaraz obok przekazanych Ukrainie bojowych wozów pancernych M2 Bradley i CV90 , niemieckie Mardery 1A3 są uważane za jedne z najlepszych maszyn z tej kategorii. Jednocześnie mają one znacznie większe możliwości w porównaniu z poradzieckimi wozami jak BMP-1 lub BMP-2.

Schützenpanzer Marder 1 to konstrukcja, której historia sięga lat 60. ubiegłego wieku. Po włączeniu do służby, wóz stanowił pierwszą taką maszynę nowej generacji w szeregach NATO. Przypomnijmy, że w podobnym okresie ZSRR zaprezentowało swój BMP-1.

Niemiecki projekt został zrealizowany zgodnie z założeniem. Marder jest uzbrojony w armatę automatyczną Rheinmetall MK 20 Rh-20 kal. 20 mm z systemem pozwalającym na wynoszenie pocisków na odległość do 2,5 km. Producent zadbał też o obecność mniejszej broni do obrony – karabinu maszynowego MG3 oraz wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych Milan (zasięg do 2 km).