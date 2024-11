Dotarły na Białoruś. Tak Moskwa zbroi sojusznika

Informację o odebraniu cennego sprzętu z Rosji podało w oficjalnym komunikacie białoruskie ministerstwo obrony. Do sieci trafiło też kilka zdjęć potwierdzających pojawienie się na Białorusi transportu z elementami wchodzącymi w skład baterii systemu obrony powietrznej Tor-M2K.

Jeśli chodzi o możliwości bojowe tego kompleksu, Tor-M2K to system przeciwlotniczy przygotowany pod kątem niszczenia samolotów, śmigłowców i innych statków powietrznych, a także pocisków rakietowych poruszających na średnich oraz niskich wysokościach. Najczęściej stosowane są tutaj pociski 9M9331 o zasięgu kilkunastu km.

Białoruskie ministerstwo obrony napisało w komunikacie, że "bateria systemu obrony powietrznej Tor-M2 jest w stanie przechwytywać jednocześnie 16 celów poruszających się z dowolnego kierunku z prędkością do 730 m/s, na dystansie do 12 km i na wysokości do 10 km".