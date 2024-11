Ważna deklaracja ze Słowacji. Chcą skorzystać z polskiej oferty

Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał na spotkaniu w Bratysławie, że jest pod "ogromnym wrażeniem" zdolności produkcyjnych Słowacji w zakresie amunicji, szczególnie kal. 155 mm. Zwracał przy tym uwagę, że dla polskiego przemysłu zbrojeniowego ważną sprawą jest dziś nabycie zdolności do produkcji wielokalibrowej amunicji na dużą skalę. - Bez partnerów ze Słowacji nam to się po prostu nie uda - dodał.

Robert Kaliniak również zwrócił uwagę na polski przemysł zbrojeniowy, informując, że podczas modernizacji słowackiej armii, tamtejszy rząd chciałby skorzystać z oferty przemysłu zbrojeniowego. Choć w Bratysławie nie podano, jakimi konkretnie produktami z Polski może być zainteresowany Kaliniak, to warto zwrócić uwagę, że polski przemysł zbrojeniowy w istocie ma wiele interesujących maszyn do zaoferowania. Przyglądamy się najlepszym konstrukcjom z Polski, które mogą zainteresować Słowację.

Jednym z produktów polskiego przemysłu zbrojeniowego jest bojowy wóz piechoty Borsuk. Choć dziś w Polsce korzysta się z bojowych wozów BWP-1, to w przyszłości będą one zastępowane właśnie tymi konstrukcjami.

Należy też wspomnieć o polskim radarze artyleryjskim Liwiec, czyli RZRA (Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego). RZRA Liwiec to system radarowy przeznaczony do lokalizacji ognia artyleryjskiego przeciwnika. System potrafi zarejestrować pociski wystrzelone w powietrze, a następnie, analizując ich tor lotu, określić miejsce i czas ich upadku oraz źródło wystrzału. Dzięki tym zdolnościom polskie jednostki artyleryjskie, takie jak armatohaubice Krab , mogą szybko i efektywnie prowadzić ogień kontrbateryjny.

Armatohaubica Krab to zaawansowane technologicznie samobieżne działo artyleryjskie, które produkowane jest przez Hutę Stalowa Wola. Wyposażona w haubicę kal. 155 mm, potrafi dosięgać celów na dystansie do maksymalnie 40 km. Jej szybkostrzelność wynosi do sześciu strzałów na minutę. Dodatkowo, maszyna ta, ważąca 48 ton, dysponuje silnikiem o mocy 1000 KM, co umożliwia jazdę z prędkością do 60 km/h na utwardzonych drogach.