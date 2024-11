Policzyli zniszczone czołgi Rosjan. Straty są ogromne

Bardzo bolesne są dla Rosjan starty związane z czołgami z rodziny T-90. To najlepsze tego typu maszyny, jakie zdecydowali się wysłać na wojnę w Ukrainie. Najnowsze z nich to T-90M wyposażone w armatę 2A46M-5 kal. 125 mm z usprawnionym systemem kierowania ogniem. Ich konstrukcja jest wzmocnieniami modułowym pancerzem reaktywnym Relikt, a zdaniem Władimira Putina to najlepsze czołgi na świecie. Z danych grupy Oryx wynika, że do tej pory Ukraińcy wyeliminowali 115 takich czołgów.