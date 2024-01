Potężna grupa na morzu. Zdjęcia satelitarne pokazują sprzęt Rosjan

Jak podaje portal Defense Romania, rosyjska eskadra na Morzu Śródziemnym składa się z okrętu podwodnego Ufa, fregaty Admirał Grigorowicz, korwety Merkury, tankowca Kama oraz okrętu Orekhovo-Zuevo i badawczego statku Kildin. Jak czytamy jednak, zwykle operacyjna grupa morska Federacji Rosyjskiej pracuje w śródziemnym regionie z wykorzystaniem nawet 15 okrętów. Uchwycone na zdjęciu satelitarnym sześć maszyn sugerują więc, że Rosja zredukowała siły morskie i utrzymuje grupę niezdolną do przeciwstawienia się siłom NATO.

Warto jednak zwrócić uwagę, że mimo ograniczenia liczebności grupy rosyjskich okrętów na Morzu Śródziemnym, obecne na wodach jednostki nadal stanowią zagrożenie – a to z uwagi na możliwość przenoszenia na pokładzie rakiet manewrujących Kalibr (przez okręty Admirał Grigorowicz, Orekhovo-Zuevo i Ufa). Ponadto dwie maszyny są stosunkowo nowymi jednostkami w służbie rosyjskiej – Ufa i Merkury trafiły do służby dopiero w 2023 r.

Wspomniane Kalibry, przed którymi wielokrotnie ostrzegają Ukraińcy po wypłynięciu rosyjskich okrętów na wody Morza Czarnego , to jedne z niebezpieczniejszych rakiet, którymi dysponuje dziś Federacja Rosyjska. Pociski są przenoszone m.in. przez fregaty typu Admirał Grigorowicz, choć mogą być wystrzeliwane również z okrętów podwodnych.

Kalibry to iście uniwersalne pociski, bowiem występują one w kilku różnych wariantach. Każdy charakteryzuje się dużą donośnością, a najlepszy z nich osiąga zasięg przekraczający 1,5 tys. km (wariant 3M14). Z kolei wariant przeciwokrętowy (3M54) dociera na odległość do 700 km.